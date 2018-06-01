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3D тур по Древньому Києву
3d tour

У будні
протягом року
Древній Київ - Гордість нації!
Подорожуй у часі
every day
Парк працює: з 10:00 до 18:00
Дорослий квиток: 100 грн
Дитячий квиток: 50 грн
16-17
Червня
Фестиваль бойових мистецтв
"Скіфи"
scythians1
Парк працює: з 10:00 до 22:00
Початок програми: 13:45
Вартість квитка: 200 грн, 100 грн та 50 грн
23
Червня
Міс Київська Русь та
Шоу-програма "Середньовічні бої"
miss
Парк працює: з 10:00 до 22:00
Початок програми: 13:45
Вартість квитка: 150 грн, 100 грн та 50 грн
24
Червня
Кінно-трюкове шоу
"Від князя"
horse festival2 2
Парк працює: з 10:00 до 22:00
Початок програми: 13:45
Вартість квитка: 100 грн до 11 червня150 грн, 100 грн та 50 грн

Календар заходів

Червень 2018
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Нд.
1
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
 Дата :   1 червня 2018 р.
2
› Шоу-виставка "Світ коней"
11:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Княжество "Киевская Русь" зовет на знакомство с красивыми и сильными лошадями из Княжеской конюшни. На главном ристалище состоится парад лошадей из уникальной коллекции исторических пород Княжеской конюшни.
 Дата :   2 червня 2018 р.
3
› Міжнародний фестиваль "СЛАВНИЦЯ", KidsArt project та Шоу-виставка "Світ коней"
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Відвідайте фестиваль слов’янських сучасних культур "СЛАВНИЦЯ" та шоу-виставку "Світ коней"
 Дата :   3 червня 2018 р.
4
5
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
 Дата :   5 червня 2018 р.
6
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
 Дата :   6 червня 2018 р.
7
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
 Дата :   7 червня 2018 р.
8
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
 Дата :   8 червня 2018 р.
9
› Фестиваль "Волохаті лапки"
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
9 та 10 червня у Древньому Києві у Князівстві "Київська Русь" відбудеться яскравий захід для дітей та дорослих – Фестиваль домашніх улюбленців "Волохаті лапки"
 Дата :   9 червня 2018 р.
10
› Фестиваль "Волохаті лапки"
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
9 та 10 червня у Древньому Києві у Князівстві "Київська Русь" відбудеться яскравий захід для дітей та дорослих – Фестиваль домашніх улюбленців "Волохаті лапки"
 Дата :  10 червня 2018 р.
11
12
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
 Дата :  12 червня 2018 р.
13
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
 Дата :  13 червня 2018 р.
14
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
 Дата :  14 червня 2018 р.
15
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
 Дата :  15 червня 2018 р.
16
› Фестиваль кінних бойових мистецтв "Скіфи"
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь" відомий тим, що тут відтворюється не лише велична архітектура слов’янського Середньовіччя, а й атмосфера Київської Русі. І зокрема в Парку розвивають древні види спорту, серед яких кінні бойові мистецтва.
 Дата :  16 червня 2018 р.
17
› Фестиваль кінних бойових мистецтв "Скіфи"
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь" відомий тим, що тут відтворюється не лише велична архітектура слов’янського Середньовіччя, а й атмосфера Київської Русі. І зокрема в Парку розвивають древні види спорту, серед яких кінні бойові мистецтва.
 Дата :  17 червня 2018 р.
18
19
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
 Дата :  19 червня 2018 р.
20
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
 Дата :  20 червня 2018 р.
21
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
 Дата :  21 червня 2018 р.
22
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
 Дата :  22 червня 2018 р.
23
› Міс Київська Русь та Шоу-програма "Середньовічні бої"
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
23 червня в Древньому Києві буде неймовірно насичена програма. До 16:30 на головному ристалищі гостей чекає дійство, присвячене старослов'янським казкам, з 14:00 розпочнеться "Витязь Київського Дитинця 2018", а з 16:30 - "Міс Київська Русь".
 Дата :  23 червня 2018 р.
24
› Кінно-трюкове шоу "Від князя"
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Кінно-трюкове шоу "Від князя"
 Дата :  24 червня 2018 р.
25
26
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
 Дата :  26 червня 2018 р.
27
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
 Дата :  27 червня 2018 р.
28
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
› Фестиваль культури та історії XIV-XV ст. «Ruthenica medievalis». День Конституції України
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Відсвяткуйте День Конституції України у Древньому Києві у Князівстві "Київська Русь"
 Дата :  28 червня 2018 р.
29
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
› Фестиваль культури та історії XIV-XV ст. «Ruthenica medievalis». День Конституції України
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Відсвяткуйте День Конституції України у Древньому Києві у Князівстві "Київська Русь"
 Дата :  29 червня 2018 р.
30
› Фестиваль культури та історії XIV-XV ст. «Ruthenica medievalis». День Конституції України
10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Відсвяткуйте День Конституції України у Древньому Києві у Князівстві "Київська Русь"
 Дата :  30 червня 2018 р.

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Новини

Погода

Фестиваль бойових мистецтв "Скіфи"

Фестиваль бойових мистецтв "Скіфи"

16-17 Червня

Ключовою подією фестивалю стануть змагання кінних лучників.

16 і 17 червня сучасні віртуози покажуть у Древньому Києві свої вміння всім охочим на фестивалі кінних бойових мистецтв "Скіфи".

Відпочиньте по-княжому в Древньому Києві

Мастер-классы в Парке Киевская Русь

Майстер-класи

  • Історичне фехтування
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  • Ковальська справа
Конюшня в Парке Киевская Русь

Конюшня

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  • Навчання верховій стрільбі з лука
Праздники в Парке Киевская Русь

Святкування

  • Дні народження
  • Весілля
  • Корпоративи
Экскурсии в Парке Киевская Русь

Екскурсії

  • Екскурсії по парку
  • Екскурсія на конюшню
  • Кінна екскурсія
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Ексклюзив

  • Політ на повітряній кулі
  • Середньовічне сафарі
  • Княжий бенкет
Проживання в Парку Київська Русь

Проживання

  • В апартаментах
  • У хостелі
  • В кемпінгу (наметах)

Вітаю Вас!

у Древньому Києві у Князівстві "Київська Русь"

Владимир Владимирович Янченко
Автор та ідеолог,
кандидат історичних наук,
Князь Древнього Києва,
Президент Князівства "Київська Русь"
Володимир Володимирович Янченко

Древній Київ у Князівстві "Київська Русь" - Центр культури та історії Стародавньої Русі. Це відтворення культурного та архітектурного образу Дитинця Києва V-XIII століть у його історичних розмірах, що займав площу 10 га, і атмосфери Київської Русі, з використанням всіх наукових знань, наявних на сьогоднішній день.

Древній Київ у Князівстві "Київська Русь" - це грандіозний науковий проект, який не має світових аналогів, який допоможе Україні і всьому людству заглянути в зародження, в основи буття і духу України і всієї Східної Європи, і як результат - зрозуміти задум Божий щодо цієї Святої Землі.

План реконструкції Древнього Києва
План реконструкция Древнего Киева
Київ V-XIII
  • відбудовано
  • в проекті

 

Розташування Древнього Києва

Древній Київ знаходиться поруч - всього в 45 хв від Києва!

Україна, Обухівський район, Київська область, с. Копачів

Додаткову інформацію Ви можете отримати за телефонами з 10:00 до 19:00 за Київським часом

ЧЕРГОВИЙ АДМІНІСТРАТОР В ПАРКУ
Тел.: + 38 050 385-20-35

ДИСПЕТЧЕР МАРШРУТНОГО ТАКСІ
Тел.: + 38 068 522-10-77

GPS координати:

Google maps:
+50° 8' 44.31", +30° 28' 26.90" ( 50.145642, 30.474139)

Yandex maps:
Широта: 50°8′44.31″ Довгота: 30°28′26.9″ ( 50.145642, 30.474139)

X

Вітаємо!

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