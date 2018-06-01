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у Древньому Києві у Князівстві "Київська Русь"

Автор та ідеолог,

кандидат історичних наук,

Князь Древнього Києва,

Президент Князівства "Київська Русь"

Володимир Володимирович Янченко

Древній Київ у Князівстві "Київська Русь" - Центр культури та історії Стародавньої Русі. Це відтворення культурного та архітектурного образу Дитинця Києва V-XIII століть у його історичних розмірах, що займав площу 10 га, і атмосфери Київської Русі, з використанням всіх наукових знань, наявних на сьогоднішній день.

Древній Київ у Князівстві "Київська Русь" - це грандіозний науковий проект, який не має світових аналогів, який допоможе Україні і всьому людству заглянути в зародження, в основи буття і духу України і всієї Східної Європи, і як результат - зрозуміти задум Божий щодо цієї Святої Землі.