протягом року
Подорожуй у часі
Дорослий квиток: 100 грн
Дитячий квиток: 50 грн
Червня
Шоу-програма "Середньовічні бої"
Початок програми: 13:45
Вартість квитка: 150 грн, 100 грн та 50 грн
|Пн.
|Вт.
|Ср.
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1
Дата : 1 червня 2018 р.
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
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2
Дата : 2 червня 2018 р.
› Шоу-виставка "Світ коней"11:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Княжество "Киевская Русь" зовет на знакомство с красивыми и сильными лошадями из Княжеской конюшни. На главном ристалище состоится парад лошадей из уникальной коллекции исторических пород Княжеской конюшни.
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4
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5
Дата : 5 червня 2018 р.
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
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6
Дата : 6 червня 2018 р.
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
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7
Дата : 7 червня 2018 р.
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
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8
Дата : 8 червня 2018 р.
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
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11
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12
Дата : 12 червня 2018 р.
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
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13
Дата : 13 червня 2018 р.
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
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14
Дата : 14 червня 2018 р.
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
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15
Дата : 15 червня 2018 р.
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
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16
Дата : 16 червня 2018 р.
› Фестиваль кінних бойових мистецтв "Скіфи"10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь" відомий тим, що тут відтворюється не лише велична архітектура слов’янського Середньовіччя, а й атмосфера Київської Русі. І зокрема в Парку розвивають древні види спорту, серед яких кінні бойові мистецтва.
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17
Дата : 17 червня 2018 р.
› Фестиваль кінних бойових мистецтв "Скіфи"10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь" відомий тим, що тут відтворюється не лише велична архітектура слов’янського Середньовіччя, а й атмосфера Київської Русі. І зокрема в Парку розвивають древні види спорту, серед яких кінні бойові мистецтва.
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18
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19
Дата : 19 червня 2018 р.
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
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20
Дата : 20 червня 2018 р.
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
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21
Дата : 21 червня 2018 р.
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
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22
Дата : 22 червня 2018 р.
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
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23
Дата : 23 червня 2018 р.
› Міс Київська Русь та Шоу-програма "Середньовічні бої"10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
23 червня в Древньому Києві буде неймовірно насичена програма. До 16:30 на головному ристалищі гостей чекає дійство, присвячене старослов'янським казкам, з 14:00 розпочнеться "Витязь Київського Дитинця 2018", а з 16:30 - "Міс Київська Русь".
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25
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26
Дата : 26 червня 2018 р.
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
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27
Дата : 27 червня 2018 р.
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
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28
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
Дата : 28 червня 2018 р.
› Фестиваль культури та історії XIV-XV ст. «Ruthenica medievalis». День Конституції України10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Відсвяткуйте День Конституції України у Древньому Києві у Князівстві "Київська Русь"
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29
› Древній Київ - Подорожуй у часі! (у будні протягом року)10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Надаєте перевагу спокійним звукам природи перед шумом масових заходів? Маєте вільний час у будні? Хочете поєднати культурне дозвілля з відпочинком на природі? Вирушайте у будні до Древнього Києва у Князівстві "Київська Русь".
Дата : 29 червня 2018 р.
› Фестиваль культури та історії XIV-XV ст. «Ruthenica medievalis». День Конституції України10:00
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь", Копачів, Україна
Відсвяткуйте День Конституції України у Древньому Києві у Князівстві "Київська Русь"
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь" - Центр культури та історії Стародавньої Русі. Це відтворення культурного та архітектурного образу Дитинця Києва V-XIII століть у його історичних розмірах, що займав площу 10 га, і атмосфери Київської Русі, з використанням всіх наукових знань, наявних на сьогоднішній день.
Древній Київ у Князівстві "Київська Русь" - це грандіозний науковий проект, який не має світових аналогів, який допоможе Україні і всьому людству заглянути в зародження, в основи буття і духу України і всієї Східної Європи, і як результат - зрозуміти задум Божий щодо цієї Святої Землі.
Древній Київ знаходиться поруч - всього в 45 хв від Києва!
Україна, Обухівський район, Київська область, с. Копачів
Додаткову інформацію Ви можете отримати за телефонами з 10:00 до 19:00 за Київським часом
ЧЕРГОВИЙ АДМІНІСТРАТОР В ПАРКУ
Тел.: + 38 050 385-20-35
ДИСПЕТЧЕР МАРШРУТНОГО ТАКСІ
Тел.: + 38 068 522-10-77
GPS координати:
Google maps:
+50° 8' 44.31", +30° 28' 26.90" ( 50.145642, 30.474139)
Yandex maps:
Широта: 50°8′44.31″ Довгота: 30°28′26.9″ ( 50.145642, 30.474139)
Вітаємо!
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