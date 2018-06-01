в течении года
Путешествуй во времени
Взрослый билет: 100 грн
Детский билет: 50 грн
Июня
"Скифы"
Начало программы: 13:30
Стоимость билета: 140 грн до 11 июня, 100 грн и 50 грн
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1
Дата : 1 июня 2018 г.
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
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2
Дата : 2 июня 2018 г.
› Шоу-выставка "Мир лошадей"10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Княжество "Киевская Русь" зовет на знакомство с красивыми и сильными лошадями из Княжеской конюшни. На главном ристалище состоится парад лошадей из уникальной коллекции исторических пород Княжеской конюшни.
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4
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5
Дата : 5 июня 2018 г.
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
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6
Дата : 6 июня 2018 г.
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
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7
Дата : 7 июня 2018 г.
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
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8
Дата : 8 июня 2018 г.
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
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11
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12
Дата : 12 июня 2018 г.
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
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13
Дата : 13 июня 2018 г.
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
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14
Дата : 14 июня 2018 г.
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
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15
Дата : 15 июня 2018 г.
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
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16
Дата : 16 июня 2018 г.
› Фестиваль конных боевых искусств "Скифы"10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь" известен тем, что здесь воссоздается не только величественная архитектура славянского Средневековья, но и атмосфера Киевской Руси. В частности в Парке развивают древние виды спорта.
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17
Дата : 17 июня 2018 г.
› Фестиваль конных боевых искусств "Скифы"10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь" известен тем, что здесь воссоздается не только величественная архитектура славянского Средневековья, но и атмосфера Киевской Руси. В частности в Парке развивают древние виды спорта.
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18
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19
Дата : 19 июня 2018 г.
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
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20
Дата : 20 июня 2018 г.
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
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21
Дата : 21 июня 2018 г.
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
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22
Дата : 22 июня 2018 г.
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
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25
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26
Дата : 26 июня 2018 г.
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
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27
Дата : 27 июня 2018 г.
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
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28
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
Дата : 28 июня 2018 г.
› Фестиваль культуры и истории XIV-XV ст. «Ruthenica medievalis». День Конституции Украины10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Отпразднуйте День Конституции Украины в Древнем Киеве в Княжестве "Киевская Русь"
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29
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
Дата : 29 июня 2018 г.
› Фестиваль культуры и истории XIV-XV ст. «Ruthenica medievalis». День Конституции Украины10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Отпразднуйте День Конституции Украины в Древнем Киеве в Княжестве "Киевская Русь"
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь" - центр культуры и истории Древней Руси. Это воссоздание культурного и архитектурного образа Детинца Киева V-XIII веков в его исторических размерах, занимавший площадь 10 га, и атмосферы Киевской Руси, с использованием всех научных знаний, имеющихся на сегодняшний день.
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь" - это грандиозный научный проект, который не имеет мировых аналогов, который поможет Украине и всему человечеству заглянуть в зарождения, в основы бытия и духа Украины и всей Восточной Европы, и как результат - понять замысел Божий относительно этой святой Земли.
Древний Киев находится не далеко - всего в 45 мин от Киева!
Украина, Обуховский район, Киевская область, с. Копачов
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам с 10:00 до 19:00 по Киевскому времени
ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРАТОР В ПАРКЕ
Тел.: + 38 050 385-20-35
ДИСПЕТЧЕР МАРШРУТНОГО ТАКСИ
Тел.: + 38 068 522-10-77
GPS координаты:
Google maps:
+50° 8' 44.31", +30° 28' 26.90" ( 50.145642, 30.474139)
Yandex maps:
Широта: 50°8′44.31″ Долгота: 30°28′26.9″ ( 50.145642, 30.474139)
Вітаємо!
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