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в Древнем Киеве в Княжестве "Киевская Русь"

Автор и идеолог,

кандидат исторических наук,

Князь Древнего Киева,

Президент Княжества "Киевская Русь"

Владимир Владимирович Янченко

Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь" - центр культуры и истории Древней Руси. Это воссоздание культурного и архитектурного образа Детинца Киева V-XIII веков в его исторических размерах, занимавший площадь 10 га, и атмосферы Киевской Руси, с использованием всех научных знаний, имеющихся на сегодняшний день.

Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь" - это грандиозный научный проект, который не имеет мировых аналогов, который поможет Украине и всему человечеству заглянуть в зарождения, в основы бытия и духа Украины и всей Восточной Европы, и как результат - понять замысел Божий относительно этой святой Земли.