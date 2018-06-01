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3D тур по Древнему Киеву
3d tour

По будням
в течении года
Древний Киев - Гордость нации!
Путешествуй во времени
every day
Парк работает: с 10:00 до 18:00
Взрослый билет: 100 грн
Детский билет: 50 грн
09-10
Июня
Фестиваль
"Лохматые лапки"
pets
Парк работает: с 10:00 до 22:00
Начало программы: 13:30
Стоимость билета: 175 грн до 13 мая150 грн, 100 грн и 50 грн
16-17
Июня
Фестиваль боевых искусств
"Скифы"
scythians1
Парк работает: с 10:00 до 22:00
Начало программы: 13:30
Стоимость билета: 140 грн до 11 июня, 100 грн и 50 грн
23
Июня
Мисс Киевская Русь
и Шоу-программа "Средневековые бои"
miss
Парк работает: с 10:00 до 22:00
Начало программы: 13:30
Стоимость билета: 100 грн до 11 июня и 50 грн

Календарь мероприятий

Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
 Дата :   1 июня 2018 г.
2
› Шоу-выставка "Мир лошадей"
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Княжество "Киевская Русь" зовет на знакомство с красивыми и сильными лошадями из Княжеской конюшни. На главном ристалище состоится парад лошадей из уникальной коллекции исторических пород Княжеской конюшни.
 Дата :   2 июня 2018 г.
3
› Международный фестиваль "Славница", KidsArt project и Шоу-выставка "Мир лошадей"
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Приглашаем на международный многожанровый фестиваль национальных и современных культур "СЛАВНИЦЯ" и шоу-выставку "Мир лошадей"
 Дата :   3 июня 2018 г.
4
5
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
 Дата :   5 июня 2018 г.
6
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
 Дата :   6 июня 2018 г.
7
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
 Дата :   7 июня 2018 г.
8
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
 Дата :   8 июня 2018 г.
9
› Фестиваль "Лохматые лапки"
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
9 и 10 июня в Древнем Киеве в Княжестве "Киевская Русь" состоится яркое мероприятие для детей и взрослых - Фестиваль домашних питомцев "Лохматые лапки"
 Дата :   9 июня 2018 г.
10
› Фестиваль "Лохматые лапки"
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
9 и 10 июня в Древнем Киеве в Княжестве "Киевская Русь" состоится яркое мероприятие для детей и взрослых - Фестиваль домашних питомцев "Лохматые лапки"
 Дата :  10 июня 2018 г.
11
12
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
 Дата :  12 июня 2018 г.
13
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
 Дата :  13 июня 2018 г.
14
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
 Дата :  14 июня 2018 г.
15
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
 Дата :  15 июня 2018 г.
16
› Фестиваль конных боевых искусств "Скифы"
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь" известен тем, что здесь воссоздается не только величественная архитектура славянского Средневековья, но и атмосфера Киевской Руси. В частности в Парке развивают древние виды спорта.
 Дата :  16 июня 2018 г.
17
› Фестиваль конных боевых искусств "Скифы"
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь" известен тем, что здесь воссоздается не только величественная архитектура славянского Средневековья, но и атмосфера Киевской Руси. В частности в Парке развивают древние виды спорта.
 Дата :  17 июня 2018 г.
18
19
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
 Дата :  19 июня 2018 г.
20
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
 Дата :  20 июня 2018 г.
21
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
 Дата :  21 июня 2018 г.
22
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
 Дата :  22 июня 2018 г.
23
› Шоу-программа "Средневековые бои" и "Мисс Киевская Русь"
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Поединки в рамках турнира по историческому фехтованию "Витязь Киевского Детинца". Вечерняя программа – Конкурс красоты и таланта "Мисс Киевская Русь".
 Дата :  23 июня 2018 г.
24
› Конно-трюковое шоу "От князя"
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Конно-трюковое шоу "От князя"
 Дата :  24 июня 2018 г.
25
26
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
 Дата :  26 июня 2018 г.
27
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
 Дата :  27 июня 2018 г.
28
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
› Фестиваль культуры и истории XIV-XV ст. «Ruthenica medievalis». День Конституции Украины
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Отпразднуйте День Конституции Украины в Древнем Киеве в Княжестве "Киевская Русь"
 Дата :  28 июня 2018 г.
29
› Древний Киев - Путешествуй во времени! (по будням весь год)
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Предпочитаете спокойные звуки природы перед шумом массовых мероприятий? Есть свободное время в будни? Хотите совместить культурный досуг с отдыхом на природе? Отправляйтесь в будни в Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь".
› Фестиваль культуры и истории XIV-XV ст. «Ruthenica medievalis». День Конституции Украины
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Отпразднуйте День Конституции Украины в Древнем Киеве в Княжестве "Киевская Русь"
 Дата :  29 июня 2018 г.
30
› Фестиваль культуры и истории XIV-XV ст. «Ruthenica medievalis». День Конституции Украины
10:00
Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь", Копачов, Украина
Отпразднуйте День Конституции Украины в Древнем Киеве в Княжестве "Киевская Русь"
 Дата :  30 июня 2018 г.

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Новости

Погода

Фестиваль "Лохматые лапки"

Фестиваль "Лохматые лапки"

09-10 Июня

Яркое мероприятие для детей и взрослых!

Гостей ждет возможность окунуться в волшебный мир животных: добрых, преданных, веселых и иногда смешных.
Всех посетителей ожидают новые знакомства и КАЙФ-КАЙФ-КАЙФ :)

Отдохните по-княжески в Древнем Киеве

Мастер-классы в Парке Киевская Русь

Мастер-классы

  • Историческое фехтование
  • Гончарное искуство
  • Кузнечное дело
Конюшня в Парке Киевская Русь

Конюшня

  • Конная прогулка
  • Прогулка в экипажах
  • Обучение верховой стрельбе из лука
Праздники в Парке Киевская Русь

Праздники

  • Дни рождения
  • Свадьбы
  • Корпоративы
Экскурсии в Парке Киевская Русь

Экскурсии

  • Экскурсии по парку
  • Экскурсия на конюшню
  • Конная экскурсия
Эксклюзивные услуги в Парке Киевская Русь

Эксклюзив

  • Полет на воздушном шаре
  • Средневековое сафари
  • Княжеский пир
Проживание в Парке Киевская Русь

Проживание

  • В апартаментах
  • В хостеле
  • В кемпинге (палатках)

Приветствую Вас!

в Древнем Киеве в Княжестве "Киевская Русь"

Владимир Владимирович Янченко
Автор и идеолог,
кандидат исторических наук,
Князь Древнего Киева,
Президент Княжества "Киевская Русь"
Владимир Владимирович Янченко

Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь" - центр культуры и истории Древней Руси. Это воссоздание культурного и архитектурного образа Детинца Киева V-XIII веков в его исторических размерах, занимавший площадь 10 га, и атмосферы Киевской Руси, с использованием всех научных знаний, имеющихся на сегодняшний день.

Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь" - это грандиозный научный проект, который не имеет мировых аналогов, который поможет Украине и всему человечеству заглянуть в зарождения, в основы бытия и духа Украины и всей Восточной Европы, и как результат - понять замысел Божий относительно этой святой Земли.

План реконструкции Древнего Киева
План реконструкция Древнего Киева
Киев V-XIII
  • построено
  • в проекте

 

Расположение Древнего Киева

Древний Киев находится не далеко - всего в 45 мин от Киева!

Украина, Обуховский район, Киевская область, с. Копачов

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам с 10:00 до 19:00 по Киевскому времени

ДЕЖУРНЫЙ АДМИНИСТРАТОР В ПАРКЕ
Тел.: + 38 050 385-20-35

ДИСПЕТЧЕР МАРШРУТНОГО ТАКСИ
Тел.: + 38 068 522-10-77

GPS координаты:

Google maps:
+50° 8' 44.31", +30° 28' 26.90" ( 50.145642, 30.474139)

Yandex maps:
Широта: 50°8′44.31″ Долгота: 30°28′26.9″ ( 50.145642, 30.474139)

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Вітаємо!

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